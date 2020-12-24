بدء تصوير أول مشاهد فيلم «الشنطة» بدبي

بدأ فريق عمل فيلم "الشنطة" تصوير أول مشاهد الفيلم بمدينة دبي علي أن يستكمل تصوير العمل خلال أسابيع قليلة بالقاهرة. فيلم "الشنطة" من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي ومن المقرر عرض الفيلم خلال إجازة نصف العام بجميع دور العرض. "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، الطفلة بيزي ، وظهور خاص للنجم محمد لطفي وإنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي ومن إخراج أحمد البدري.

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