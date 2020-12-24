يارا تشارك جمهورها تحضيرات كيكة الكريسماس.. شاهد

نشرت المطربة يارا فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت يارا في الفيديو و هي تقوم بتحضير كيكه الميلاد و علقت قائلة " ما في أحلى من هاللّيلي... ليلة الميلاد

عم نحضّر كيك العيلي... ليلة الميلاد????????".

وجاءت التعليقات على الفيديو قائلة:

-كتيير حمستينا

-طعمها اكيد طيب

-هقوم اسويها هالحين

يذكر أن أعلنت الفنانة يارا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عن أسباب تأجيل حفلها الغنائي الذي كان من المقرر أن يكون أونلاين.

السبب الحقيقي هو سرعة الإنترنت وليس كما اعتقد البعض أنها أصيبت بفيروس كورونا وهذا ظهر من خلال تعليقاتهم ولكن سرعان ما ظهرت يارا وقررت أن تشارك جمهورها بشيء آخر، وهو طرح الأسئلة عليهم للتواصل معهم.

يارا قدمت أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" لمطالبة الجمهور بالبقاء في المنزل للحفاظ على سلامتهم، من كلمات وألحان طارق أبو جودة.