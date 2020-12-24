يحيى هاني وياسر سمير يحييان حفلا غنائيا على مسرح النهر بالساقية

استقبلت ساقية عبدالمنعم الصاوى حفل غنائى لكل من المطربان الشابان "يحيى هانى"و"ياسر سمير" مساء الأربعاء 23 من ديسمبر على مسرح النهر، قدم كل من الاثنين مجموعة منوعة من الأغنيات حاذت على إعجاب الجمهور الحاضر للحفل ومنها "خبى شوية، مكانك فى قلبى، سيرة الحب، ميدلى عمرو دياب، أهواك، فاكرهالك، غيرت عليها مانفعشى".
يحيي هاني كمال مصطفي الشهير ب "يحيي" مواليد 10/8/1994 محافظة القاهرة بدأ رحلته الفنية في سن الخامسة و حفظ الاغاني الطربية , شارك بدار الأوبرا المصرية و حفلات رئاسة الجمهورية السنوية و تتدرب على يد دكاترة معهد الموسيقي العربية جيهان الناصر و احمد يوسف.
ياسر سمير ابراهيم مصطفى الشهير ب "ياسر سمير" مواليد 1994 محافظة القاهرة. بدأ رحلته الفنية من سن 10سنوات. التحق بدار الأوبرا المصرية وقام بالعديد من الحفلات حتى أصبح مدرب موسيقي وكورال بوزارة الشباب والرياضة وفاز بالعديد من الجوائز على مستوى الجمهورية.
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