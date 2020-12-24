شاهد.. رانيا يوسف فى تصريحات صادمة لقناة عراقية: مؤخرتى مميزة عشان كدة...

نشرت رانيا عبر صفحتها على فيس بوك، برومو من لقائها التليفزيونى فى برنامج مع الفارس، والذى يعرض على إحدى القنوات العراقية يوم 1 يناير 2021.

وفى البرومو سألها المذيع العراقى نزار الفارس عن إطلالتها المثيرة للجدل فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته 42، وارتدائها فستانا أبيض شفافا أبرز مفاتنها ودافعت رانيا عن نفسها قائلة: "مؤخرتى أنا بس مؤخرة الفنانات كلهم بس أنا مؤخرتى مميزة".

واستأنفت الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها فى الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد، وذلك بعدما انضمت إلى فريق العمل مؤخراً لتقديم شخصية جديدة لم تكن متواجدة فى الجزء الأول من العمل الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى بعدما عرض على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، وتجسد رانيا دور سيدة تتزوج شيكو وتدخل فى صدامات مع زوجته الأولى ميرنا جميل بشكل كوميدى.

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا، وتدور أحداثه حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.

ويعرض لرانيا يوسف الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" على إحدى المنصات الرقمية على الإنترنت، والعمل مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin"، وتشارك رانيا يوسف فى بطولته إلى جانب أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، يسرا المسعودى واخراج تامر فرج.