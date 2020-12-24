كان لاعبا في الأهلي.. ماجد المصري يكشف لـ دوت الخليج سر لياقته البدنية.. فيديو

كشف الفنان ماجد المصري سر لياقته البدنية، وذلك في ندوة بموقع "دوت الخليج".

وقال ماجد المصري إنه يتبع نظاما غذائيا وصحيا واضحا، حتى يصل لهذا الجسد وهذه اللياقة الواضحة، مضيفا: "نلعب على ميموري العضلة نفسها"، كاشفا عن تاريخ أسرته المرضي، محددا الطريقة المناسبة لجسده حسب هذا التاريخ.

وأكد أنه في الأصل كان لاعب ألعاب قوى في النادي الأهلي، وأنه من عائلة رياضية أصلا، بمعنى "العضلات موجودة بس مش شغالة، فأعدنا تذكيرها وتحفيزها من جديد".

وأوضح أنه يمارس الرياضة لمدة ساعة ونصف، من الجهد والتعب، مشيرا إلى أنه ملتزم إلى حد ما بالتعليمات الغذائية أيضا، بعد فترة من عدم الالتزام أثرت على وزنه.

كان النجم ماجد المصري، حل ضيفًا على موقع «دوت الخليج» الإخباري، لتكريمه عن أحدث أعماله الفنية - مسلسل «الوجه الآخر» - الذي تم عرضه مؤخرًا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فور عرضه على قناة cbc الفضائية.



وتحدث ماجد المصري، خلال الندوة، عن كواليس المسلسل، وكيف جاءته فكرته كمؤلف وبطل للعمل معًا، متطرقًا إلى كواليس تفاصيل إيقاع المسلسل واختيار السيناريست فداء الشندويلي، لتفاصيل الأحداث.



كما تحدث ماجد المصري أيضًا عن كواليس مشاركة نجوم العمل واجتماع أغلبهم لأول مرة في عمل واحد، مشيرًا إلى ردود الأفعال التي تلقاها بعد العرض الأول للمسلسل.

وتطرق ماجد المصري أيضًا لكواليس تحضيره لمسلسل «الملك أحمس» مع الفنان عمرو يوسف، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام المُقبل 2021، واستعداداته البدنية والجسمانية من أجل هذا المسلسل.



ووجه ماجد المصري رسالة إلى بيج رامي Big Ramy - الفائز بمستر أولمبيا لكمال الأجسام - كاشفًا عن تفاصيل أول لقاء جمع بينهما، وأبرز ما لاحظه عليه من سمات تميز البطل المصري؛ وسوف تنشر تفاصيل الندوة تباعًا عبر الموقع وقناته الرسمية على "يوتيوب" خلال الفترة القليلة المُقبلة.



ويناقش مسلسل "الوجه الآخر" العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، وندى موسى، ونسرين طافش، وهبة الأباصيرى، ومادلين طبر، وعماد رشا، وكارولين عزمى، ومهند حسن، وأحمد سعيد عبد الغني، وأحمد خليل، وإسلام حافظ، وأحمد سلامة، وهاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.