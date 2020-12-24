نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بقرون غزال".. مايا دياب تحتفل بعيد الكريسماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة مايا دياب ، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" .

وكانت مايا ترتدي فستان احمر اللون، وترتدي قرون في رأسها ، وعلقت على الصورة قائلة:" ميلاد مجيد وينعاد على الجميع" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.

يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، مسرحية "لوكاندة الأوباش" وتدور أحداثها في إطار كوميدي.