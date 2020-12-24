الفنانة العراقية المعتزلة سعدية الزيدي تظهر بالحجاب بعد سنوات من الغياب..فيديو

سعدية الزيدي النجمة العراقية الكبيرة عادت للظهور بعد سنوات من الغياب، وقد وجهت الفنانة رسالة لجمهورها ومحبيها في العراق بعد غيابها عن الدراما أكثر من 18 عاما.

ظهور الفنانة العراقية سعدية الزيدي بعد غياب طويل

الإعلامي العراقي على الخالدي نشر فيديو يجمعه مع الفنانة المعتزل سعدية الزيدي عبر حسابه على "انستجرام" وذلك بعد سنوات من الغياب، حيث تتواجد الفنانة العراقية في سلطنة عمان بعد أن تركت العراق منذ ما يقارب من 17 سنة، كما تحدث الإعلامي علي الخالدي عن الشعبية الكبيرة للفنانة سعدية الزيدي في عمان فكتب: "احدث ظهور لنجمة العراق بعد غياب 17 سنة عن العراق اليوم بضيافة فنانة الشعب الاستاذة ( سعدية الزيدي ) استمتعت بالحديث عن فنها الأصيل وحبها للعراق وشوقها الكبير للعراقيين دمتِ فخرنا والأم الحنينه وشكراً لاهلنا الكرام في سلطنة عُمان على احتضانهم و محبتهم للعراقيين عامة والاستاذة سعدية خاصة".

رسالة سعدية الزيدي لجمهورها في العراق

سعدية الزيدي تحدثت في الفيديو الذي ظهرت فيه وهي ترتدي الحجاب عن شوقها للعراق ولجمهورها هناك، كما أوضحت أن ظروفها الاجتماعية تمنعها من زيارة العراق في هذا الوقت، فقالت : "اشتياقي للناس من الصعب أن يوصف، واشتياقي للعراق لا استطيع أن أعبر عنه وجميع العراقيين يعرفون ذلك، وامنيتي أن أرى العراق، لكن هنا لدي وضع اجتماعي لا استطيع أن أتركه الآن، كل شيء صعب على شخصي لقد فارقت العراق من سنوات طويلة"، وقد نال فيديو الفنانة العراقية سعدية الزيدي اهتماما كبيرا من قبل الجمهور حيث وصل عدد مشاهداته لأكثر من 300 ألف مشاهدة، وقد غابت الفنانة سعدية الزيدي عن الظهور الإعلامي خلال السنوات الماضية إلا من خلال بعض الصور مع جمهورها.

أهم أعمال الفنانة العراقية سعدية الزيدي

سعدية الزيدي قدمت للفن العراقي أكثر من 47 عمل ما بين درامي وسينمائي ومسرحي، وتركت تأثيرا واضحا لدرجة جعلت الفنانة سعدية الزيدي تبقى في ذاكرة الجمهور العراقي كل هذه السنوات الطويلة على الرغم من ابتعادها عن عالم الفن منذ ما يقارب الـ18 عاما، لكن تأثر أدوارها وتحديدا دور الأم الريفية الذي قدمته في أكثر من عمل فني لا يزال حاضرا في وجدان جمهورها.

سعدية الزيدي بدأت حياتها كمقدمة برامج في الإذاعة والتلفزيون العراقي وتم ترشيحها بعد ذلك للمشاركة في أعمال درامية وكان أول علم لها مسلسل "النهيبة" ثم تلاها العديد من الاعمال الدرامية التي قدمت على شاشة التلفزيون، ثم شاركت في أول عمل سينمائي لها وهو فيلم "سنوات العمر" لكنه لم يتم عرضه، ثم كانت المشاركة الأبزر لها من المخرج العراقي الراحل محمد شكري جميل في فيلم "الأسوار"، كما شاركت في مجموعة من الأفلام البارزة منها فيلم "القادسية"، و"المسألة الكبرى"، و"طائر الشمس"، وكان آخر عمل شاركت فيه الفنانة العراقية المعتزلة هو فيلم "زمن رجل القصب" الذي عرض في عام 2002.