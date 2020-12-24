موجة تعاطف مع أصالة بعد صدمتها بتصرف طليقها والمشاهير يهاجمون طارق العريان:"خيانة وظلم"

أصالة نصري بعدما كشفت عن المعاناة التي عاشتها خلال الساعات الأخيرة بعد ظهور طليقها طارق العريان بشكل علني مع حبيبته المودل نيكول سعفان والذي اعتبرته معيب في حقها، الموقف الصعب الذي كشفت عنه أصالة نصري جعل العديد من النجوم يساندونها ويعبرون عن تضامنهم معها، وكذلك ابنتها شام التي وجهت أيضا رسالة للمخرج طارق العريان.

النجوم يساندون أصالة بعد ظهور طارق العريان مع حبيبته

جومانا مراد من أولى النجوم الذين تفاعلوا مع ما نشرته الفنانة أصالة عبر حسابها على "انستجرام" تعليقا على الصورة الذي ظهر فيها طليقها مع نيكول سعفان، وأكدت الفنانة السورية أن اصالة قادرة على تجاوز هذا، وأنها تستطيع أن تستجمع قواها مرة أخرى وأن تكون الأيام القادمة أفضل بالنسبة لها فكتبت جومانا مراد: "الله يجبر قلبك ويعوضك خير يا حبيبتي"، بينما علقت الفنانة عبيرة نعمة وأكدت أن ما تمر به أصالة قاسي وظالم حسب وصفها وأوضحت إيمانها بأن أصالة قادرة على أن تخرج بشكل أقوى من هذه الأزمة فكتبت: " كتير قاسي وظالم اللي عم تعيشيه. صدقيني رح يقطع متل كل شي سيء ورح يتركك اقوى.. وهني اللي خسرانين وما بيستاهلوك ..قلبي معك"، كما ساند الفنانة أصالة كل من مصطفى الآغا، وأسماء جلال، وميرنا جميل، ودعاء فاروق.

ابنة أصالة تساند والدتها بعد هجومها على طارق العريان

شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة علقت على منشور والدتها خلال الساعات الماضية حيث أكدت أنها تشعر بما تمر به من خيانة قاسية على حسب وصفها، وشددت على أن والدتها قادرة على تجاوز كل هذه الأزمات وأن ما حدث مجرد أزمة جديدة دوت الخليج قادرة على تجاوزها، كما أكدت على فخرها بوالدتها وأنها سوف تساندها بشكل دائم فكتبت : "أنا بعرف قديش الألم كان كبير، و الخيانة قاسية و وقوف بعض (الاصدقاء) مع الغلط اقصا! يا انقي و أعظم ست شفتها بالحياة! أنت مثال لكل مرأة تجاوزت محن كتير بالحياة لتكون اقوا و تلمع و دوت الخليج الصدمة رح تكون مجرد محنة تانية من محن كتيره تجاوزتها! الحقيقة ان الخيانة و الهروب من المواجهة كانت فعلا صادمة النا كلنا، بس رح تعدي و نكون أقوا! انا فخورة فيكي لانك انسانة، حقيقية، شفافة، وواضحة و نقية! عبري يا دنيتنا كلنا و ماتخافي علي زعلنا، انا معك للموت و بموت مع كل ثانية بتتألمي فيها!".

شام الذهبي توجه رسالة لطارق العريان بعد صورته الأخيرة

شام الذهبي لم تكتف فقط بالرسالة التي واجهتها لوالدته بل وجهت كذلك رسالة للمخرج طارق العريان حيث نشرت صورة عبر حسابها على "انستجرام" تجمعها وأسرتها به اثناء عيد ميلاده قبل عامين، وأشارت لوصفها له في الماضي بالعمود الفقري لأسرتها وأكدت أنه كان كذلك بسبب حب والدتها له، وطلبت منه التوقف عن تعريض والدتها للمزيد من الجراح بعد السنوات الطويلة من الذكريات بينهما فكتبت: "في هذه الصورة قبل عامين ، كتبت (عيد ميلاد سعيد لعمودنا الفقري) ، لأنك كنت كذلك بالفعل ... وكسرنا لفترة طويلة بعد مغادرتك، ليس لأنك كنت حقًا العمود الفقري .. عمودنا الفقري هو أصالة ، قلبنا ، أنفاسنا وكل عضو في جسدنا كان وسيبقى دائمًا.. لكن لأنك كنت العمود الفقري لها ، وهذا جعلك لنا .. عندما كسرتها ، كسرتنا .. لأننا نعيش من قوتها. .. كلنا امتداد لكيانها .. لا شيء بدونها .. وتركت ندبة عميقة .. فقط أطلب منك بصدق أن تتوقف عن تعريض هذه الندبة لمزيد من الجرح! دعها تقبل واقع السنوات الـ 14 التي أعطتها بسلام دون قيد أو شرط".

يذكر أن الفنان أصالة نصري قد خرجت عن صمتها لأول مرة بعد ظهور طليقها بلقطات مع المودل السورية نيكول سعفان بشكل علني في احدى الحفلات التي شارك فيها عدد من الفنانين وبينهم ماجد المصري وزوجته رانيا ابو النصر والفنانة نسرين امام، ووصفت ظهور طليقها برفقة المودل نيكول سعفان بأنها أصعب واقسى لقطة شاهدتها من بداية قصتها إلى اليوم.