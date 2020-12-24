الفنانة سمرين تعلن طلاقها بعد أشهر على زواجها وتعلق: "حسبي الله ونعم الوكيل"

الفنانة السعودية سمرين تعلن طلاقها بعد أشهر من زواجها من مواطنها الفنان إبراهيم الدواليبي، وأعلنت سمرين نبأ انفصالها عن زوجها في منشور عبر حسابها على الفيسبوك لتختتم بهذا الحدث آخر أيام عام 2020.

سمرين تعلن طلاقها بعد أشهر من زواجها

الفنانة السعودية سمرين، فاجأت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على فيسبوك بنبأ انفصالها عن زوجها السعودي الفنان إبراهيم الدواليبي، وذلك بعد أقل من سنة على زواجهما، ولم تعلن سمرين أسباب الطلاق مكتفية بالقول بأن الزواج والطلاق نصيب، فكتبت في تدوينتها :"أعلن رسميا انفصالي عن زوجي إبراهيم الدواليبي.. كل شيء قسمة ونصيب، وحسبي الله ونعم الوكيل".

الفنانة سمرين كانت قد احتفلت بزفافها من زميلها الفنان إبراهيم الدواليبي في شهر أبريل الماضي بعد قصة حب بينهما لينتهي زواجهما اليوم عقب 8 أشهر من دخول القفص الزوجي.

معلومات عن الثنائي سمرين وطليقها

الفنانة سمرين مطربة سعودية بدأت مشوراها الفني من خلال التلفزيون السعودي عبر نشيد "أنا بدوية"، اما الفنان إبراهيم الدواليبي مطرب سعودي شارك في الموسم الأول من برنامج ”ذا فويس“ضمن فريق عاصي الحلاني، وقدم مع المطربة سمرين أغنية بعنوان "حبيبتي".

وينضم الثنائي بطلاقهما الى حصاد 2020 في الوسط الفني الذي شهد حالات طلاق وانفصال متعددة أثار بعضها جدلاً واسعاً ومتواصلاً الى اليوم على غرار طلاق الفنانة أصالة نصري وطارق العريان، وطلاق الفنانة أنغام بعد فترة قصيرة من الزواج، وانفصال دينا الشربيني وعمرو دياب، وطلاق مي حلمي ومحمد رشاد وغيرهم.