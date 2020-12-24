خاص: موعد عرض مسلسل "اللعبة 2" لشيكو وهشام ماجد

"اللعبة 2" يستمر أبطاله في تصويره خلال هذه الأيام من أجل عرضه قريبا، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل عند عرضه لأول مرة على منصة "شاهد" وكذلك قناة "MBC مصر".

مسلسل "اللعبة 2" يعرض على منصة "شاهد"

مسلسل "اللعبة 2".. أكد مصدر من صناع العمل في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" على استمرار الفريق في تصويره خلال هذه الفترة من أجل عرضه قريبا على إحدى المنصات الرقمية، وأوضح المصدر أن المسلسل بعدما حقق نجاحا كبيرا عند عرضه لأول مرة على منصة "شاهد" هناك اتجاه لعرض الموسم الثاني منه على المنصة من جديد، وأنه ربما يتم إعادة عرض المسلسل مرة أخرى في شهر رمضان 2021 فقال المصدر: "العمل من المتوقع أن يتم عرضه في شهر فبراير 2021 على منصة شاهد، وذلك بعد الانتهاء من تصويره، ومن الممكن أن يعاد عرضه في شهر رمضان المقبل".

موعد انتهاء تصوير مسلسل "اللعبة 2"

المصدر أوضح أن الموسم الثاني من مسلسل "اللعبة" قد بدأ تصويره منذ أسابيع لكن لا يزال جاري التحضير لبعض الديكورات الخاصة بالعمل والذي من الممكن أن ينتهي تصويره خلال الشهر القادم فقال: "بدأنا تصوير المسلسل بالفعل منذ أسابيع، وقطعنا شوط طويل منه لكنه لايزال يتبقى أيضا جزء كبير حيث لم يتم بعد بناء بعض الديكورات المهمة لبعض المشاهد، ومن المتوقع أن يتم انهاء كامل تصوير المسلسل في شهر يناير القادم إن شاء الله"، مسلسل "اللعبة 2" يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان هشام ماجد، وشيكو، ورانيا يوسف التي تعتبر من أحدث النجمات المنضمات للعمل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحى، وحسام داغر، وميرنا جميل، وعارفة عبد الرسول، وأشرف على كتابة السيناريو فادي أبو السعودي، وإخراج معتز التوني.

تعاون جديد بين هشام ماجد وشيكو

"اللعبة" قد نجح الموسم الأول منه عند عرضه في شهر رمضان الماضي، على قناة "MBC مصر" على الرغم من عرضه لأول مرة على منصة "شاهد" هذا النجاح تسبب في تفكير صناعه لتقديم موسم ثاني ، وقد بلغت عدد حلقات الموسم الأول 30 حلقة ومن المتوقع أن يتكرر ذلك في الموسم الثاني، ويعتبر مسلسل "اللعبة" عودة للتعاون من جديد بين كل من شيكو وهشام ماجد، حيث بدأ الثنائي خلال الفترة الماضية في المشاركة في أكثر من عمل بشكل منفصل، حيث شارك هشام ماجد في فيلم "تسليم أهالي" مع الفنانة دنيا سمير غانم، بينما شارك شيكو في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع الفنان كريم عبدالعزيز ومن المنتظر أن تعرض هذه الأعمال خلال الفترة القادمة.