مي كساب عن السخرية من بدانتها: "أنجبتُ 3 أطفال وراضية عن وزني"

مي كساب ردت على التعليقات التي انتقدت زيادة وزنها خلال الفترة الماضية مما اعتبره البعض تنمرا على الفنانة المصرية التي أوضحت أنها متصالحة مع الشكل الذي تظهر به.

مي كساب تنفي تعرضها للتنمر

مي كساب نشرت عبر حسابها على "تويتر" تدوينة تحدثت فيها عن التعليقات التي تحدثت عن تعرضها للتنمر بسبب زيادة وزنها كما قدمت الشكر لجمهورها الذي تعاطف معها خلال الفترة الماضية، في وقت نفت فيه الفنانة المصرية أنها تتعرض لأي نوع من أنواع التنمر، وأشارت مي كساب أن طبيعة وضعها الحالي وأن لديها 3 أطفال تجعلها معرضة لزيادة الوزن بشكل مستمر وأن الجمهور قد اعتاد رؤيتها بهذا الشكل، وأنها أيضا تعود وتفقد هذا الوزن الزائد مع الوقت فقالت: "أنا ولا إتعرضت لتنمر ولا أي حاجه شكرا يا جماعة علي تعاطفكم معايا بس أنا والله أم وخلفت ٣ أولاد ورا بعض وبأرضع وجمهوري أخد عليا كده طول الوقت بأتخن وأخس".

مي كساب: "الحديث عن زيادة وزني لا يغضبني"

مي كساب أكدت أنها لا تشعر بأي إنزعاج بسبب انتقاد البعض لزيادة وزنها بشكل مستمر وتحديدا خلال الفترة الماضية وأوضحت أنها متصالحة مع الشكل الذي تظهر به وراضية بشكل تام عنه فقالت: "الكلام عن تخني مش بيزعلني خالص دي طبيعه جسمي وعاجباني وراضيه تمام الرضا الحمد لله”، الفنانة مي كساب كانت إحدى صورها التي نشرتها عبر حسابها على "انستجرام" خلال الأيام الماضية وهي في كواليس تصوير مسلسل "اللعبة 2" قد تسببت في حالة جدل حيث علق بعض المتابعين على زيادة وزنها، ولم تعتبر الفنانة المصرية هذه التعليقات تنمر عليها حيث أوضحت أنها متصالحة مع شكلها الحالي.

مي كساب مستمرة في تصوير مسلسل "اللعبة 2"

"اللعبة 2" دوت الخليج أحدث الأعمال الدرامية التي تشارك في بطولتها الفنانة مي كساب، وبذلك بعد أن شاركت خلال الفترة الماضي في الجزء الأول من المسلسل الذي عرض على منصة "شاهد" وقناة "MBC مصر" ، وقد بدأ تصوير الجزء الثاني من العمل خلال الأسابيع الماضية ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في شهر يناير المقبل، ويشارك في بطولته كل من هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، ورانيا يوسف، ومحمد ثروت، وأحمد فتحى، وحسام داغر، وعارفة عبد الرسول، وأشرف على كتابة السيناريو فادي أبو السعودي، وإخراج معتز التوني.

يذكر أن مي كساب متزوجة من المطرب الشعبي المصري "محمد صلاح" الشهير بأوكا ولديها منه 3 أبناء هم فريدة وداليدا ونوح.