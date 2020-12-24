أخبار الفن| قصة انفصال أصالة وطارق العريان بعد ظهوره مع حبيبته الجديدة.. جمهور الهضبة في انتظار ألبومه الجديد يا أنا يا لأ

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

قامت الفنانة أصالة، بالهجوم على طليقها طارق العريان، بعد تداول صورته مع الموديل اللبنانية التي أشيع مؤخرًا ارتباطه بها وإنها هي من تسببت في انفصاله عن أصالة بعد سنوات من الحب والزواج، والتي وصفت حسب تقارير بأنها حبيبته الجديدة.

شاركت الفنانة رانيا يوسف صورة برفقة غادة عادل، للاحتفال بعيد ميلادها، عبر خاصية "الاستوري" بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت شام الذهبي، صورة جديدة لها مع أصالة وطارق العريان و اخواتها و ذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

حرص نجوم الفن على دعم الفنانة أصالة، بعد هجومها على طارق العريان بسبب صورته مع الموديل اللبنانية.

نشر الفنان رامي عياش صورًا تجمعه مع زوجته للاحتفال بعيد ميلادها، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".

علقت شام الذهبي، ابنة أصالة، على صورة طارق العريان والموديل اللبنانية التي نشرتها والدتها على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يبدو أن جمهور النجم عمرو دياب في انتظار طرح ألبومه الجديد، "يا أنا يا لاء" غدا الجمعة 25 ديسمبر، وهو ما بدا من حالة التفاعل بين محبيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا، منذ أعلن الهضبة طرح ألبومه غدا.

نشرت الفنانة أصالة صورة زوجها السابق طارق العريان مع الموديل اللبنانية نيكول سعفان.

علقت أصالة على صورتهما قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".