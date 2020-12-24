طارق_العريان يتصدر تويتر بعد هجوم أصالة.. تفاصيل

دشن العديد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #طارق_العريان، وتصدر قائمة الأكثر تدوالًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

جاء ذلك عقب مفاجأة الفنانة أصالة لجمهورها بالهجوم الصريح على طليقها طارق العريان من خلال نشرها صورة جمعته بالموديل اللبنانية التي تردد مؤخرًا أنه ارتبط بها.

وعلقت أصالة على صورتهما قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

وبهذا الهجوم أكدت أصالة أن سبب الانفصال هو الخيانة وأن طليقها طارق العريان بالفعل على علاقة بتلك الفتاة.

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وتبادلت الآراء بين رواد السوشيال ميديا حول هذا الهجوم كالآتي: