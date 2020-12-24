نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تصوير أول مشاهد فيلم "الشنطة" لبيومي فؤاد بدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ فريق عمل فيلم "الشنطة" تصوير أول مشاهد الفيلم بمدينة دبي علي أن يستكمل تصوير العمل خلال أسابيع قليلة بالقاهرة.

فيلم "الشنطة" من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي ومن المقرر عرض الفيلم خلال إجازة نصف العام بجميع دور العرض.

"الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد، شيرين، ديما الحايك، شريف الدسوقي، محمد عبدالعظيم، الطفلة بيزي، وظهور خاص للنجم محمد لطفي وإنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي ومن إخراج أحمد البدري.

في سياق منفصل، كشف الفنان بيومي فؤاد، عن النصيحة التي أسداها له الفنان، عادل إمام، ولم يعمل بها.

وأكد في لقاء مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه لا يوجد ما يسمى "نمبر وان"، مشددا على أنه لن يأتي للوسط الفني شخص مثل عادل إمام.

وتابع بيومي فؤاد أن عادل إمام شتمه أثناء جلوسه معه في إحدى المرات، احتجاجا منه على قبوله المشاركة في الكثير من الأعمال الفنية، إما لأهداف مادية أو مجاملة لأصدقائه.

وقال: "عادل إمام هو صاحب مبدأ أن تتساوى الموافقة على العمل الفني مع رفضه، وأن الرد بكلمة لأ يجب أن يكون بنفس قوة الرد بكلمة نعم".

وأشار إلى أن إمام روى له في إحدى المرات أنه عرض عليه تجسيد شخصيته الشهيرة "دسوقي أفندي" من مسرحية "أنا وهو وهي" مرة أخرى، وقتما كان منزله خاليا من جنيه مصري واحد، ورغم ذلك رفض العرض.