نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسة الكريسماس..عاصي الحلاني يوجه رسالة لجمهوره "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان عاصي الحلاني فيديو جديد له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكان عاصي في الفيديو يهنئ شعب لبنان والوطن العربي بأكمله، بمناسة الكريسماس، وعلق على الفيديو قائلاً:"ميلاد مجيد وكل الحب من بيروت مدينة السلام والفرح وام الشرائع "

كرم القائمين علي حفل توزيع جوائز 'نجم العرب' النجم عاصي الحلاني، كأفضل نجم عربي واشعل المسرح بأغنية 'نسائم حرية'. والجدير بالذكر أن عاصي الحلاني، انتهي من تسجيل أغنية تجمعة مع ابنة تحمل عنوان "حبيبى"، والمقرر أن يتم طرحها خلال الفترة المقبلة بعدما تهدأ الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان بسبب الانفجار الذي حدث.