نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسعاد يونس تشارك جمهورها بفرحة تكريمها بجائزة أفضل مذيعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص إسعاد يونس، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية.

وشاركت إسعاد يونس جمهورها ومحبيها ، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و كانت الصورة لتكريمها في مهرجان الدير جيست علقت إسعاد على الصورة قائلة:" جائزة أفضل مذيعة وأفضل برنامجي ترفيهي للعام السادس على التوالي...الحمد لله " .

فازت الفنانة إسعاد يونس ، بجائزة أفضل مذيعة لعام 2020، في مهرجان الدير جيست، بعد تصويت جمهورها لها، وحرص عدد من الفنانين على الحضور منذ اللحظات الأولى منهم، عبير صبري وزوجها، والفنانة دينا، الإعلامية لميس الحديدي، سامية الطرابلسي، رنا سماحة، الملحن مدين، دارين حداد، المطرب محمد عباس على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز دير جيست في الدورة الـ17، والذى يشهد تكريم عدد من الفنانين عن مشوارهم الفنى، كما يتم توزيع الجوائز على الفنانين الأفضل فى كافة المجالات.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.