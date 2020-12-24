المخرج مجدي الهواري يكشف عن حقيقة الخلاف بين احمد عز ومحمد سعد

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وقال مجدي الهواري، أثناء لقائه ببرنامج "the insider"، إن الفنانين لا يوجد بينهما خلاف، ولكن الأمر فقط بسبب اختلاف وجهات النظر، ولكن كلاهما كان يرغب العمل مع الآخر.

كما كشف مجدي الهواري عن حقيقة اعتراض محمد سعد عن الدور قائلاُ: "مش اعتراض ولكن اختلاف وجهات نظر، لأن كل واحد عنده فكر ومسؤولية، كلامها أصدقاء ونجوم كبار ولكن في هذا المشروع لم نستطع التوفيق بينهما، على الرغم من أن كلاهما كان متعاونًا".

يذكر ان مسرحية "علاء الدين"، من بطولة أحمد عز، وتارة عماد، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وهشام إسماعيل، ومحمد جمعة، وإسلام إبراهيم، ومن إخراج مجدي الهواري، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، محمد جلال، محمد طلعت، أحمد شيكو وضياء محمد.

في سياق منفصل، يواصل الفنان أحمد عز تصوير مشاهده في مسلسل "هجمة مرتدة"، ومن المُقرر أن ينتهي تمامًا من التصوير بعد ثلاثة أسابيع، والمسلسل من المقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل.

ويُجسد أحمد عز خلال الأحداث دور شاب يعمل في الخارج، تسعى المخابرات الأجنبية لتجنيده، لكنه يتواصل مع جهاز المخابرات المصرية ويتم تدريبه على أعلى مستوى، عن طريق نضال الشافعي وهشام سليم، ثم يقوم بعملية خداع لتلك الأجهزة المعادية.

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، ماجدة زكي، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، أحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء.



أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج مجدي الهواري، عن حقيقة الخلاف الذي انتشر بين الفنان أحمد عز ومحمد سعد، بسبب مسرحية علاء الدين التي عُرضت في الفترة السابقة، وحضرها العديد من الفنانين.