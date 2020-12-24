نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامز أمير يشارك جمهوره بهوايته الجديدة "قفز الحبل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان رامز أمير فيديو جديد له ، عبرحسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان رامز أمير فى الفيديو يمارس رياضة قفز الحبل وعلق عليه قائلًا: "تسخين على الهادي" ، وحاز الفيديو على الكثير من الاعجابات.

يذكر أن اخر ظهور لرامز امير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

