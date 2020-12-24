بعد وصفها لـ طارق العريان بلفظ خارج.. هيفاء وهبي تتصدر تريند تويتر

حيث نشرت الفنانة اصالة، صورة لزوجها عبر صفحتها الرسمة بموقع التواصل الاحتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام"، وكانت الصورة لزوجها مع زوجته الجديدة.

وعلقا اصالة على الصورة قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".