كتاب جديد لفضيلة المفتي عن دار الإفتاء المصرية .. تصدره هيئة الكتاب...

أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور هيثم الحاج علي، حرص الهيئة على نشر الكتب ذات القيمة العلمية والمجتمعية التي تخاطب مختلف فئات وأعمار القراء في مصر والوطن العربي والإسلامي .

وأصدرت الهيئة مؤخرا، كتابا جديدا لفضيلة مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علام، تحت عنوان "دار الإفتاء المصرية .. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي"، ضمن موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.

وأكد فضيلة المفتي، في كتابه الجديد، أن دار الإفتاء المصرية تنهض عبر 125 عامًا ؛ منذ نشأتها عام 1895 م وحتى العام 2020 م .. بدور فعال لنشر الوعي والوطنية بين جموع المواطنين في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك بتجديد الخطاب ( والفكر ) الديني ومعالجة فوضى الفتاوى ، بل وتدعم البحث الفقهي بين المشتغلين بالإفتاء في كل بلدان العالم الإسلامي.

وقال الأستاذ الدكتور شوقي علام، إن دار الإفتاء تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال إماطة اللثام عن جوهر الدين الإسلامي الحنيف، وكشف ضلالات أدعياء الفُتيا ، وذلك بالأحكام الشرعية المستندة إلى أدلة وبراهين من الكتاب والسنة الصحيحة الموثوق في سندها ، والمقاصد الكلية العليا للشريعة الإسلامية السمحة .