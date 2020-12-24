بهذه الطريقة.. مصطفى حجاج يروج لأغنيته الجديدة "ألف مرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر المطرب مصطفى حجاج صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكان حجاج في الصورة ببدلة سوداء،وعلق على صورته قائلاً: "دلوقتي تقدروا تسمعوا أغنيتي الجديدة ألف مرة على جميع المنصات" .

أطلق المنتج هانى محروس أحدث أغاني المطرب مصطفى حجاج "تعظيم سلام" عبر قناته الخاصة على موقع تبادل الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعي. وكان "محروس" طرح أغنية "أبويا قالى زمان" الدويتو الذى يجمع مصطفى حجاج ورضا البحراوى منذ فترة قصيرة، وتم تصويره ‏بمنطقة روض الفرج بوسط القاهرة، وحقق نجاحا كبيرا.