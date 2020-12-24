أحمد حسن راؤول يكشف لـ دوت الخليج كواليس أغنية منير الجديدة باب الجمال

عبّر الشاعر أحمد حسن راؤول، عن سعادته بالتعاون مع الكينج محمد منير في أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "باب الجمال".

قال أحمد حسن راؤول، في تصريح لـ "دوت الخليج": "أغنية مبهجة فيها روح منير مع طريقتي في الكتابة .. عملت مزيج كدة وكتبت بشكل مختلف عني جدا أول مرة أعملها وغالبا مش هعملها تاني عشان محدش بيغني اللون ده غير منير واتمنى ان الاغنية تنجح والناس تحبها عشان احنا تعبنا فيها جدًا جدًا".

أغنية "باب الجمال، من البوم "باب الجمال" كلمات: أحمد حسن راؤول، والحان سامر أبو طالب، وتوزيع: عمر إسماعيل، وإنتاج : قنوات.

يذكر أن منير، نشر بوستر الألبوم وعلق عليه قائلا: "الكينج محمد منير فقط وحصريًا مع اتصالات ميوزيك واستنوا الألبوم الجديد "باب الجمال" قريبًا جدًا علي اتصالات ميوزيك.. نزل التطبيق الان و خليك اول واحد تسمع الالبوم قبل أي حد".