شاهد.. مجدي الهواري يحتفل بعيد ميلاد طليقته غادة عادل

وكانت الصورة لطيقته الفنانة غادة عادل، احتفل بعيد ميلادها، عن طريق نشر هذه الصورة لها وهي تبتسم وتجلس أمام "تورته" عيد ميلادها، وعلق قائلاً:" كل سنة وأنتي ديماً متألقة".

يذكر أن الفنانة غادة عادل تشارك في هذه الفترة في فيلم "قمر 14" وتأخذ دور البطولة بجانب خالد النبوي ودينا الشربيني وهادي الباجوري ويعتبر هو الفيلم الأول الذي استأنف التصوير عقب جائحة فيروس كورونا المستجد.