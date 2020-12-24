نبيلة عبيد تكشف أصعب مشاهدها في توت توت .. فيديو

وقالت نبيلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "توت توت... مشهد قاسي وصعب ومن أحلى مشاهد الفيلم الذي نال العديد من الجوائز الفنية... عاطفة الأم حتى ولو كانت من أصحاب الحالات الخاصة... قصة عصام الشماع إخراج عاطف سالم".
وظهرت نبيلة فى المشهد وهى تحاول إنقاذ ابنها من الموت بسبب مرضه على الرغم من انها تعد من ذوى القدرات الخاصة وهى الشخصية التى ادتها فى الفيلم.
يذكر ان احدث اعمال الفنانة نبيلة عبيد مسلسل "سكر بزيادة" الذى قدمته مع الفنانة نادية الجندى واخراج وائل احسان.
وشهد العمل مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف ولعل من ابرزهم الفنان أحمد السقا.
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