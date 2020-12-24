استمرار عرض فيلم بين الجنة والأرض للأسبوع الرابع في سينما زاوية

يستمر عرض الفيلم الروائي بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار تجاريًا في سينما زاوية للأسبوع الرابع، وذلك بعد الإقبال الجماهيري الكبير على عروض الفيلم التي انطلقت منذ بداية شهر ديسمبر.
علقت المخرجة نجوى نجار على الاحتفاء بالفيلم واستمرار عروضه قائلة: " أنا سعيدة جدًا بأن الفيلم حصل على انطلاقة تجارية ناجحة، وما يزيد من شعوري بالسعادة هو أن الأمر يحدث في وسط الجمهور المصري وفي سينما زاوية، وأتمنى أن تستمر عروض الفيلم لأطول فترة ممكنة، وأن تصل إلى الدول العربية الأخرى، وذلك في ظل التزام دور العرض بالاجراءات الاحترازية نظرًا لتفشي وباء الكورونا".
وكان الفيلم قد تلقى إشادة نقدية كبيرة منذ بداية عرضه، إذ قال عنه كين لوتش "شيق، أداءاته الرئيسية مؤثرة، إنه فيلم قوي حقًا"، بينما وصفته مجلة هوليوود ريبورتر بأنه "فيلم عصري، ذو طابع بصري مختلف"، وكتبت سكرين ديلي أيضًا "ممتع للجمهور".
وفاز بين الجنة والأرض خلال مسيرته بالعديد من الجوائز الدولية منها جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بـمهرجان بوسطن فلسطين السينمائي، جائزة الجمهور بـمهرجان أفلام الشرق الأوسط الآن، جائزة أفضل ممثل من مهرجان موسترا دي فالنسيا، كما شارك في مهرجات أخرى منها مهرجان لندن فلسطين السينمائي، مهرجان مالمو للسينما العربية ومهرجان تورونتو فلسطين السينمائي الدولي.
الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.
الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسمبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.
نجوى نجار كاتبة ومخرجة، حصلت على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، ونالت الماجستير في إنتاج الأفلام/ الفيديو في الولايات المتحدة؛ بدأت مسيرتها منذ عام 2000 بعدد من الأفلام الوثائقية والروائية. وفي 2009 أخرجت أول أفلامها الروائية الطويلة المر والرمان والذي نال استحسان النقاد وحصد عدة جوائز، ثم فيلم عيون الحرامية، الفائز بأفضل ممثل في مهرجان القاهرة ومثّل دولة فلسطين في ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي وكذلك جوائز الجولدن جلوب، ويعد فيلم بين الجنة والأرض هو أحدث أفلامها.
نجوى أيضًا متحدثة في العديد من الندوات السينمائية وعضو لجنة تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وهي أيضًا ناقدة نصوص سينمائية ضمن برنامج راوي لتطوير الافلام ومختبر صندانس لكتابة السيناريو.
مواعيد العرض
الأربعاء 23/12: 12:30 مساءً – 6:30 مساءً – 9:30 مساءً
الخميس 24/12: 12:30 مساءً – 3:30 مساءً – 9:30 مساءً
الجمعة 25/12: 12:30 مساءً – 3:30 مساءً – 9:30 مساءً
السبت 26/12: 12:30 مساءً - 3:30 مساءً
الأحد 27/12: 12:30 مساءً – 3:30 مساءً – 9:30 مساءً
الاثنين 28/12: 12:30 مساءً – 3:30 مساءً – 9:30 مساءً
الثلاثاء 29/12: 12:30 مساءً – 3:30 مساءً – 9:30 مساءً
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