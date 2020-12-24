بهذه الكلمات دعمت الإعلامية رضوى الشربيني المطربة أصالة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الإعلامية رضوى الشربيني، على دعم المطربة أصالة، وذلك من خلال توجيه رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

حيث كتبت "الشربيني": " إلى حبيبتي أصالة... زعلك غالي زيك والخاين لا يتزعل عليه ولا يتزعل منه... لا يستاهل دمعة واحدة منك ولا حتى كلمة عتاب... انسي وعيشي وحبي وارمي ورا ظهرك وانجحي أكتر وأكتر لأنك تستحقي... ربنا يعوض عليكي ويسعد قلبك يا روحي".

وكانت الفنانة اصالة، قد نشرت صورة عبر صفحتها الرسمة بموقع التواصل الاحتماعي لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام" ، وكانت الصورة لزوجها مع زوجته الجديدة.

وعلقت اصالة على الصورة قائلة : "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".