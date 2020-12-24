من جديد.. تصريحات جريئة لـ رانيا يوسف تعرضها لهجوم رواد السوشيال ميديا

نشرت الفنانة رانيا يوسف، برومو برنامج "مع الفارس"، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وتعود رانيا يوسف لإثارة الجدل من جديد عبر السوشيال ميديا بعد نشرها لهذا التصريح، وذلك من خلال الحوار التليفزيوني التي أجرته مع المُذيع العراقي نزار الفارس، وسيتم عرضه على أحد برامج الفضائيات ضمن احتفالية رأس السنة الميلادية.

انتقدها المذيع حول إحدى طلاتها بفستان جريء، لترد عليه بأن جميع الفنانات وليست هي بالتحديد التي يجب أن يتم التركيز معها دائما، وعلقت بشكل جريء حول الموضوع.

وتتابعت الانتقادات تجاه الفنانة رانيا يوسف من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكانت الردود حول تصريحاتها بالفيديو كالتالي:

- المفروض النقابة العامة للمحامين تتقدم ضدك ببلاغات للنائب العام بتهمة التحريض على الدعارة والتحدث بألفاظ خادشة للحياء علي شاشات التليفزيون في دولة لها مبادئ دينية وإسلامية.

- عندما تدخل التفاهة والسخافة إلى الإعلام تكون هذه النتيجة.. لا أعرف الإعلام إلى أين وصل وهذا المقدم لا يمثلنا كإعلاميين.. فالإعلام رسالة والعتب على القناة والمخرج الذي سمحا له بهذا السؤال أيضا المفروض من الضيف أن يكون رده مختلف ويخبره أن يركز على أمور أهم فماذا استفدنا من تلك المعلومة مثلا.. سؤال تافه كصاحبه».

وتقوم حاليا رانيا يوسف بتصوير مسلسل "اللعبة 2" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، أشرف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني، يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

تتجه شركة إنتاج الجزء الثاني من مسلسل اللعبة لعرضه خلال موسم دراما رمضان المقبل، حيث قررت أن يبدأ تصويره قبل نهاية العام الجاري.

الجزء الأول من "اللعبة" كان قد عرض على إحدى المنصات قبل طرحه موسم رمضان الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا وقت عرضه.

أما عن الأعمال السينمائية، فقد قدمت رانيا يوسف مجموعة مختلفة من الأفلام مثل دورها في فيلم زهايمر مع النجم عادل إمام، وكذلك دورها في فيلم واحد صحيح، وفيلم ريجاتا وصرخة نملة وصندوق الدنيا.