مع أبنائها.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيد الميلاد

احتفلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الميلاد المجيد

ونشرت نادين نسيب نجيم مجموعة من الصور لها مع أبنائها وعلقت قائلة "عيد ميلاد مجيد".

وتشهد المطارات المصرية، استعدادات مكثفة داخل صالات الركاب، احتفالا بالعام الجديد 202‪1، وسط ظروف استثنائية هذا العام من اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

صرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، بأنه دائما ما تحرص المطارات المصرية على الاحتفال بالمناسبات المختلفة ، ومنها راس السنة الميلادية، وخاصة بمطارات المدن ذات الجذب السياحي، والتي تعتبر وجهة مفضلة للسائحين لقضاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية في مثل هذا التوقيت من كل عام.

وأضاف محروس: احتفالات هذا العام تأتي بعد أن شهد العالم فترة توقف طويلة لحركة السياحة والطيران ، والتي استغرقت عدة شهور بسبب جائحة كورونا ، قبل أن تستأنف مرة أخرى وفق إجراءات إحترازية ووقائية استثنائية ، لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات، وبما يفتح الطريق لاستعادة النشاط من جديد لتعويض جزء من العوائد المالية للمطارات والملاحة الجوية والتي لاشك انها تأثرت كثيرا نتيجة فترة التوقف .

ومن جانبه أكد المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي : أن استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة ، تم توجيه جميع القطاعات العاملة بمطار القاهرة الدولي بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، وبالتنسيق مع جميع الأجهزة العاملة بالمطار، دون الإخلال براحة الركاب وخاصة المرضى وكبار السن بما يعكس حسن المعاملة وكرم الضيافة.

وفي ذات السياق قال الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات : مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة ، ازدانت مطارات شرم الشيخ والغردقة والاقصر وأسوان وبرج العرب وسوهاج وأسيوط ، بمظاهر احتفالية مبهجة حيث تم وضع مجسمات لشجرة الكريسماس وبابا نويل بصالات السفر والوصول، مع استعداد فرق العلاقات العامة بالمطارات من أجل مشاركة المسافرين والزوار هذه الاحتفالات بتوزيع الورود والحلوى وتقديم الدعم اللازم.