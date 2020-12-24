حقيقة إساءة هيفاء وهبي إلى طارق العريان دعما لـ أصالة

كشفت الفنانة هيفاء وهبي حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، الذى ادعى أنها تسيء فيه إلى المخرج طارق العريان، لتدعم صديقتها الفنانة أصالة.
وكتبت هيفاء: "بحب أقول للي ركب أو ركبت البوست البشع ده إنك إنسان أو إنسانة بتشبه الوصف اللي مكتوب، وبحب أقول للي صدقوا إنه هيدا بوست فعلا من عندي كان ممكن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي".
وكانت الفنانة أصالة شنت هجوما على طليقها طارق العريان، بعد تداول صورته مع الموديل اللبنانية التي أشيع مؤخرًا ارتباطه بها، وأنها هي من تسببت في انفصاله عن أصالة بعد سنوات من الحب والزواج، والتي وصفت حسب تقارير بأنها حبيبته الجديدة.
وبهذا الهجوم تعتبر أصالة أكدت أن سبب الانفصال الخيانة وأن طليقها طارق العريان بالفعل على علاقة بتلك الفتاة.
وعلقت أصالة اليوم على صورتهما قائلة: "هي أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلًا؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".
وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصّورة مو عاديّة.. ومو قادرة أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ما أقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".
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