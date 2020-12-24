صور ومعلومات عن نيكول سعفان .."تصغر طارق العريان بـ 35 عاما وربحت آلاف المتابعين بعد هجوم أصالة"

الموديل السورية نيكول سعفان خطفت الأنظار خلال الساعات الماضية بعد ظهورها العلني الأول مع المخرج طارق العريان بعد سلسلة من الشائعات عن العلاقة التي تجمعها به، والتي تردد أنها السبب في انفصاله عن النجمة السورية أصالة.

معلومات عن نيكول سعفان بعد ظهورها مع طارق العريان

نيكول سعفان دوت الخليج مودل سورية الأصل وتردد أنها تحمل الجنسية الأرمينية وهي من مواليد عام 1998، وقد شاركت في العديد من المناسبات الفنية والسينمائية خلال الفترة الأخيرة، وتتواجد بشكل دائم في كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر التي ظهرت بها بشكل متواصل بداية من عام 2018، وقد شاركت نيكول سعفان في أغنية "يا بلدنا يا حلوة" للفنان المصري عمرو دياب والذي قام بإخراجها طارق العريان، مما تسبب في حالة جدل جديدة، نيكول سعفان تردد كذلك أنها قد درست التسويق، ويصل عدد متابعي نيكول سعفان ما يقارب من 92 ألف متابع وقد تعرض حسابها للاختراق في الفترة الأخيرة لكنها عادت من جديد وأكدت سيطرتها عليه مرة أخرى، واللافت أن عدد متابعيها زاد أكثر من عشرين ألف متابع خلال ساعات قليلة من تدوينة النجمة أصالة التي هاجمت فيها طليقها طارق العريان بعد صورهما معا.

واللافت أن نيكول سعفان تصغر طارق العريان بـ 35 عاما، حيث أنها في الـ 22 من عمرها وهو في عامه الـ57 .

نيكول سعفان تتجاهل صورتها مع طارق العريان

نيكول سعفان نشرت عبر حسابها على "انستجرام" خلال الساعات الأخيرة أكثر من صورة أثناء حضورها احتفالات رأس السنة، وعلقت على الصورة التي نشرتها فكتبت: "قضيت أجمل وقت .. استعد لرؤية المزيد من الصور من احتفالي بالكريسماس"، ولم تنشر المودل السورية أي صورة تجمعها مع المخرج طارق العريان في هذه المناسبة، لكن الفنانة المصرية نسرين إمام نشرت على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام"، صورة تجمع كل من نيكول سعفان وطارق العريان وقد تسببت هذه الصورة في جدل واسع بعدما أعادت الفنانة أصالة نشرها ووجهت رسالة لطليقها طارق العريان عبرت فيها عن حزنها من عدم تقديره للزواج الذي دام بينهما لأكثر من 14 سنة.

أصالة نصري تهاجم طليقها طارق العريان

أصالة نصري واجهت بشكل صريح لأول مرة أزمتها مع طليقها مع طارق العريان وذلك بعد ظهوره مع نيكول سعفان بشكل علني في احتفال رأس السنة الذي حضره أيضا عدد من النجوم بينهم ماجد المصري وزوجته رانيا ابو النصر، والفنانة نسرين امام، ووصف أصالة نصري ظهور طارق العريان مع حبيبته نيكول سعفان بالمشهد القاسي والصعب عليها والذي لم تصدقها في البداية، أو أن يتحول الأمر بهذا الشكل وأن تفقد نقطة الأمان الأخيرة التي كانت تجمعها مع والد توأمها، كما طلبت من جمهورها السماح على تصرف جراء تعليقها على الصورة فقالت :"سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون .. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

أصالة نصري تعاطف معها العديد من النجوم الذين هاجم بعضهم تصرف المخرج طارق العريان وكانت من بين هؤلاء شام الذهبي ابنة الفنانة السورية الذي طلبت من طليق والدتها التوقف عن التسبب في الألم لها.