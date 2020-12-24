"الخاين لا يتزعل عليه ولا منه".. رضوى الشربيني تهاجم طارق العريان دعما لأصالة

أصالة المطربة السورية وابنتها شام الذهبي تربطهما علاقة صداقة قوية بالإعلامية المصرية رضوى الشربيني التي من المعروف عنها آرائها الصادمة والقاسية تجاه الرجال، وخاصة ممن يتسببون في جرح مشاعر شريكات حياتهم، حيث حرصت رضوى اليوم، الخميس، على التعليق على ما تمر به صديقتها المطربة الشهيرة بعدما أعلنت الأخيرة عن صدمتها من الظهور العلني لطارق العريان مع السورية نيكول سعفان.

أول تعليق من رضوى الشربيني على أزمة أصالة وطارق العريان

رضوى الشربيني كتبت عبر حسابها على تويتر رسالة وجهتها لصديقتها المطربة أصالة وقالت فيها: "إلى حبيبتي أصالة.. زعلك غالي زيك والخاين لا يتزعل عليه ولا يتزعل منه.. لا يستاهل دمعة واحدة منك ولا حتى كلمة عتاب.. انسي وعيشي وحبي وارمي ورا ظهرك وانجحي أكتر وأكتر لأنك تستحقي.. ربنا يعوض عليكي ويسعد قلبك يا روحي".

الجمهور يتفاعل مع نصيحة رضوى الشربيني لصديقتها أصالة

ولاقى رد رضوى الشربيني تفاعل عدد كبير من متابعيها، الذين أيدوا نصيحتها لأصالة، وتمنوا من المطربة أن تحاول تنفيذ نصائح رضوى للنساء بشكل عام، في طريقة تعاملها مع الأزمة التي تعيشها حاليًا بعد ارتباط طارق العريان طليقها بالعارضة نيكول سعفان.

وكانت أصالة قد حرصت على التعليق اليوم الخميس على الصورة التي تم تداولها لطليقها مع العارضة السورية خلال احتفالات العام الجديد، حيث نشرت الصورة عبر انستجرام وعلقت عليها قائلة: "دوت الخليج أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

أصالة "مصدومة" في طليقها طارق العريان

وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما احكيها .. الصّوره مو عاديّة.. ومو قادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين والمشاهير مع تدوينة أصالة التي عبرت عن صدمتها في طليقها وحبيبته الجديدة، وحاولوا مساندتها والتأكيد على أنها يجب أن تسعى وراء القوة حتى تتخطى الأزمة التي مرت بها.

كذلك هاجمت شام الذهبي طليق والدتها بشكل مباشر وألمحت إلى خيانته وتهربه من المواجهة في قضية والدتها، لكنها وجهت الدعم الكبير لها وأكدت بأن والدتها ستخرج من هذه المحنة بشكل أقوى.