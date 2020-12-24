الفيديو الدعائي الأول لمسلسل "لا حكم عليه" لقصي خولي وموعد عرضه

"لا حكم عليه" أحدث الأعمال الدرامية للفنان قصي خولي التي من المقرر أن تعرض قريبا، حيث أطلقت الشركة المنتجة للعمل الفيديو الدعائي الأول له بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم.

الفيديو الدعائي الأول لمسلسل "لا حكم عليه" لقصي خولي

قصي خولي نشر عبر حسابه على "انستجرام" الفيديو الدعائي الأول لمسلسل "لا حكم عليه" الذي يشارك في بطولته، وكشف الفنان السوري عن موعد عرض المسلسل الذي من المقرر يوم 3 يناير المقبل، فكتب تعليقا على الفيديو الدعائي : " (لا حكم عليه) 3 يناير 2021"، الفيديو الدعائي الأول لمسلسل الجديد كشف عن العديد من الصراعات التي يواجهها أبطاله، فقصي خولي يسجن في أحداث العمل ويواجه العديد من الصعوبات في السجن بعد قيامه ببعض الأفعال الخارجة عن القانون، و عند خروجه يعيش قصة حب، ويبدأ البحث عن العديد من المعلومات حول المتسببين في سجنه.

عرض مسلسل "لا حكم عليه" لقصي خولي على منصة "شاهد"

صادق الصباح منتج العمل كشف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" عن حماسه للعمل الجديد والدور البارز الذي يقدمه الفنان قصي خولي، كما أشاد كذلك بكل المشاركين في العمل الجديد، كما أعلن عن عرض العمل على منصة "شاهد" فكتب: "(لا حكم عليه) عمل بعتزّ فيه جداً شكراً لكل المساهمين في تقديم هذا المستوى العالي من الفن، وعلى رأسهم المنتجة المنفذة مى الصبّاح،والمخرج فيليب أسمر، والممثل النجم الذي سيبهركم بأدائه قصي خولي، والممثلة المفاجأة فاليري أبو شقرا، وكل النجوم الكبار، ابتداء من ٣ يناير على منصة شاهد"، ويشارك في بطولة المسلسل كل من فاليري أبو شقرا، فادي ابراهيم، وطوني عيسى، وكارلوس عازار، وكارول الحاج، وعبدو شاهين، وايلي متري، وكارين سلامة، والعمل تأليف بلال شحادات وندين جابر وإخراج فيليب أسمر، وتردد أن حلقات المسلسل تصل إلى 15 حلقة.

قصي خولي ينتظر عرض مسلسل "2020"

"لا حكم عليه" يعتبر هو العمل الدرامي الثاني للفنان قصي خولي الذي يشارك في تصويره خلال هذا العام، بعدما انتهى من تصوير مسلسل "2020" الذي كان من المقرر أن يشارك في شهر رمضان الماضي، لكن بسبب أزمة فيروس كورونا تم تأجيل عرض المسلسل لحين الانتهاء من تصويره الذي تم الانتهاء منه بشكل كامل في شهر يونيو الماضي، ويشارك في مسلسل "2020" كل من نادين نسيب نجيم، جنيد زين الدين، رامي عياش، وماريتا الحلاني، وحسين مقدم، والعمل تأليف بلال شحادات وندين جابر وإخراج فيليب أسمر.

قصي خولي يشارك في لجنة المحققين في برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟" بجوار كل من سيرين عبد النور، ومهند الحمدي، وحسن الرداد.