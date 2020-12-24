نيكول سعفان توضح موقفها بعد الهجوم : "طارق العريان لم يكن سعيدًا مع أصالة"

نيكول سعفان الموديل السورية باتت حديث الجمهور خلال الساعات الماضية بعد ظهورها العلني الأول مع المخرج طارق العريان طليق المطربة أصالة، وذلك بعد سلسلة من الشائعات عن العلاقة التي تجمعه بها، والتي تردد أنها السبب في انفصاله عن أصالة.

نيكول سعفان ترد على حملة الهجوم ضدها بسبب أصالة

نيكول سعفان تعرضت لعدة انتقادات من قبل عدد من الجمهور المتعاطف مع أصالة، والذين قرروا الهجوم عليها من خلال التعليقات على بعض صورها على انستجرام، باعتبارها تسببت في طلاق أصالة والعريان قبل فترة.

نيكول يبدو أنها قررت الرد عن الاتهامات الموجهة لها بأنها المتسببة في طلاق الثنائي، حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا منسوبًا لها ردت خلاله على أحد المتابعين الذين انتقدوها، وجاء في التعليق: "شكرًا على كلماتك، لكن أريد أن أخبركم أنني ليس لي دخل في طلاقهم، وأن الطلاق حدث لأن طارق لم يكن سعيدًا، إضافة إلى وجود العديد من المشكلات بينهما، ولم أكن مطلقًا مع طارق عندما كانا متزوجين".

نيكول سعفان تغلق التعليقات على صورها بعد أزمة أصالة وطارق العريان

لكن يبدو أيضًا أن نيكول سعفان اعتبرت أن تعليقها ربما سيجلب لها المزيد من المشكلات والانتقادات فقررت أن تغلق التعليقات على بعض من صورها التي لاقت هجوما حادا عليها، والتي كانت قد التقطتها خلال الاحتفال بالعام الجديد الذي ظهرت فيه علنًا مع طليق أصالة.

وبجانب الانتقادات التي تلقتها نيكول سعفان، ازداد أيضًا عدد المتابعين لحسابها على انستجرام في ساعات قليلة، ليتخطى الـ96 ألف متابع، إضافة إلى هناك عدد من متابعيها أيدوا حقها في ارتباطها بأي شخص طالما لم تكن سببًا في هدم حياة مستقرة.

أصالة تهاجم طارق العريان بعد ظهوره مع نيكول سعفان

وكانت أصالة قد حرصت على التعليق اليوم الخميس على الصورة التي تم تداولها لطليقها مع العارضة السورية خلال احتفالات العام الجديد، حيث نشرت الصورة عبر انستجرام وعلقت عليها قائلة: "دوت الخليج أقسى صورة أنا مرقت عليّي منّ بداية قصتي لليوم.. ومنّ وقت شفتها منّ حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عمّ حاول صدّق.. فيه شخص بالصّورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْسّ.. والستّ العزيزة الّلي بتشكر على أحلى ليلة سهرتها يا ترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران".

وتابعت: "الحقيقة كلكم بتعرفوها من غير ما احكيها .. الصّوره مو عاديّة.. ومو قادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر.. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب.. سامحوني على تصرّفي الّلي مو المفروض يكون.. بسّ ذهولي منّ قدرتهم خلّتني أتجاوز كلّ أنواع الحرص ولغت تفكيري".

كذلك هاجمت شام الذهبي طليق والدتها بشكل مباشر وألمحت إلى خيانته وتهربه من المواجهة في قضية والدتها، لكنها وجهت الدعم الكبير لها وأكدت بأن والدتها ستخرج من هذه المحنة بشكل أقوى.