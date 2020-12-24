"يلا عادي مش حكاية" .. 5 أغنيات لـ أصالة تعبر عن حالتها بعد رسالتها القاسية لطليقها طارق العريان

أصالة المطربة السورية باتت محور حديث الجميع اليوم، الخميس، بعد رسالتها القاسية التي وجهتها لطليقها المخرج طارق العريان، والد طفليها آدم وعلي، حيث عبرت عن مدى صدمتها من ظهوره العلني مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان مؤخرًا واعتبرت أن ظهوره بمثابة إهانة لها، وعيبًا في حقه.

الجمهور وعدد كبير من المشاهير ساندوا أصالة بعد أن كشفت عن صدمتها القوية بتصرفات طليقها، وربطوا ما تعاني منه حاليًا بكلمات عدد من أغانيها السابقة التي اعتبروها تعبر عن حالتها الحالية.

خانات الذكريات

من أكثر الأغاني التي تحدثت فيها أصالة عن معاناة المرأة التي تعرضت للخيانة والجرح من قبل شريك حياتها دوت الخليج أغنية "خانات الذكريات" التي نالت إعجاب عدد كبير من جمهورها وقت طرحها قبل حوالي 5 سنوات، حيث تقول كلمات الأغنية "يلا عادي دوت الخليج جت على جرح يعني، ما الجراح بالكوم في قلبي عادي يعني.. بس كان في شبر فاضي، حط جرحك فيه وزود، اسمي جوا الخانة ماضي، وجرحي فى خانة التعود.. وفي خانات الذكريات، حط اسمك في المواجع.. تحت خانة الملحوظات اكتب اٍن الجرح واجع.. أما في الخانة هنرجع.. اكتب اٍنه معدش نافع".

كان وهم

أما أغنية "كان وهم" فتحدثت خلالها أصالة عن مشاعر المرأة التي تعرضت للكذب من قبل حبيبها رغم شعورها بأن مشاعره تجاهها كانت مجرد "وهم"، فتقول كلمات الأغنية: "آه كان وهم وعشت فيه.. صدقته وعيشني فيه، كان يكذب على قلبي وأحسه وأشوف ده في عينيه.. كان نفسي لوحده يوم يعرف يفوق ويحس وحده ٳن الحياة دوت الخليج أنا.. أنا بالنسبة له كنت حنين وشوق مش سهلة بعدي يلاقي واحدة يحبها".

أنا بتخان

من أكثر الأغاني التي نقلت الإحساس الذي تشعر به المرأة التي تتعرض للخيانة، وتقول كلماتها: "أنا بتخان وعاملة نفسي مش سامعة ولا شايفة.. أنا بتخان ومش حاسة بآمان خالص أنا خايفة.. بقيت وانا ماشية بتلفت حواليا.. ببص كتير على الدبلة اللي في ايديا، وبسألها هنفضل ولا هنسيب بعض.. بقيت استنى لحظة راحة بالعافية، طب اعمل ايه في مشاعر باردة مش دافية.. مشاعر تلج وسط غيوم وبرق ورعد.. بجد خلاص حياتي اتحولت لعذاب ونار قايدةحاولت كتير معاه لكن من الواضح مفيش فايدة".

ذاك الغبي

تزامن انتشار تلك الأغنية مجددا مع إعلان أصالة طلاقها من طارق العريان، حيث ربط البعض أن كلماتها تعبر شخصيًا عما مرت به أصالة مع زوجها السابق، كما أنها انهارت في البكاء في أحد حفلاتها عندما قامت بغنائها، وتقول كلماتها: "تذكر اللحظات اللي بعتني فيها، نظرتي ونبضات قلبي وانت تطفيها، جيت أبى احكي ما حكيت، ما مدى انت مشيت وما التفت، وانا من سابع سما الأحلام طحت هدمتني بنيت نفسي وعشت ونسيتك خلاص، كسرتني".

وتتابع في كلماتها: "اللي كنت انت عيونه.. كنت أول من يخونه، اللي كنت انت عيونه.. كنت أول من يخونه.. انتظر اللي مات طيب صاحبي"

شامخ

كانت من أحدث الأغنيات التي طرحتها أصالة بعد طلاقها، وأيضًا اعتبرها الجمهور محاكاة لمعاناتها بعد الانفصال، حيث تقول كلماتها: "حروف الصمت مكسورة، في صدري صوت يجرحني، بصرخة ما وصلت سمعي، ولا حتى درت عني، تكسر في عيوني الدمع، بعد ما جمده عزي، وصارت عزتي لنفسي، دوت الخليج أكثر ما يكسرني، ولو شامخ وأنا شامخ، أحس الضعف في همسي، وأنا أداري، وأنا داري، كثير الصبر يقهرني، جروح وجارحي مسموح، لا أشرح ولا أحكي، ولا مني سمعت الجرح، إذا بشكي يعاتبني".

يذكر أن الفنان أصالة نصري قد خرجت عن صمتها لأول مرة بعد ظهور طليقها بلقطات مع المودل السورية نيكول سعفان بشكل علني في إحدى الحفلات التي شارك فيها عدد من الفنانين وبينهم ماجد المصري وزوجته رانيا ابو النصر والفنانة نسرين امام، ووصفت ظهور طليقها برفقة المودل بأنها أصعب وأقسى لقطة شاهدتها من بداية قصتها إلى اليوم.