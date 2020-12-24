الفنان الشاب حازم إيهاب يحتفل بزفافه وعروسته تبكي لحظة عقد القران .. صور وفيديو

حازم إيهاب الفنان المصري الشاب احتفل مساء اليوم الخميس بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى منة، بعد مرور حوالي 7 أشهر من إعلان خطوبتهما، وتداول عدد من متابعيه العديد من الصور والفيديوهات للقطات الأولى من حفل زفافه، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اللقطات الأولى من زفاف حازم إيهاب

حازم إيهاب ظهر في أحد الفيديوهات التي تم تداولها، على انستجرام، وهو يلقي النظرة الأولى على عروسته، حيث أبدى إعجابه الشديد بها ومازحها أيضًا معبرًا عن سعادتها لعدم ارتدائها فستان زفاف "منفوش" حتى يستطيعان الرقص خلال الحفل بحريتهما.

بكاء عروس حازم إيهاب لحظة عقد قرانهما

كما انتشرت عدة صور لهما من جلسة التصوير الرسمية التي خضع لها الثنائي قبل بداية حفل الزفاف، فيما ظهر حازم في فيديو آخر، تحدث فيه عن سعادته الشديدة بزواجه من حبيبته، وأكد أنه لم يكن يتوقع أن تتبدل العلاقة بينهما منذ حوالي عام، ويرتبطان رسميًا، كذلك ظهر الثنائي وهما يرقصان سويًا في زفافهما، فيما ظهرت عروس حازم إيهاب وهي تبكي من الفرحة لحظة عقد قرانها.

وكان الممثل الشاب حازم إيهاب قد أعلن خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني في مايو الماضي، ونشر حينها صوراً من حفل خطوبته على حسابه على انستجرام، ووجه رسالة رومانسية إلى حبيبته، وأكد أن الحفل اقتصر على الأهل فقط بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.

وحرص الممثل حازم إيهاب على نشر مجموعة صور من زفافه عبر انستجرام، وعلق عليها قائلًا: "أنا أسعد إنسان على وجه الارض.. مدام حازم ايهاب"، وتلقى التهاني من قبل عدد من أصدقائه من بينهم تامر هاشم وهاجر أحمد وغيرهم.

معلومات عن حازم إيهاب

واشتهر حازم إيهاب في الفترة الأخيرة بأدواره في الأعمال التلفزيونية وكذلك بتعاقده مع المنتجة سارة الطباخ، بعد أزمتها مع المطرب محمد الشرنوبي، والذي عمل معه في مسلسل "كأنه إمبارح"، وبدأ مسيرته منذ سنوات قليلة من خلال مسلسل "لدينا أقوال أخرى" و"الحساب يجمع" مع الفنانة يسرا، وكان أحدث أعماله مسلسل "ونسني".

وانتهى الممثل المصري الشاب مؤخرًا من تصوير دوره في فيلم ‎"‎العارف" بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، ركين سعد، أحمد ‏خالد صالح، تأليف محمد ‏سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب‎.‎