احتفالية روسية بمئوية الخميسى

القاهرة - محمد ابراهيم - ينظم المركز الثقافى الروسى بالقاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية أمسية أدبية بمناسبة الذكرى المئوية للشاعر والأديب عبد الرحمن الخميسى، وذلك فى السابعة مساء يوم الاربعاء 30 ديسمبر الجارى بقاعة الندوات بالمركز الثقافى الروسى بالدقى.

يتحدث فى الأمسية كل من أليكسى تيفانيان مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر، الكاتب الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، الأديب والروائى الدكتور محمد المخزنجى، الروائى السورى الدكتور أدهم مسعود، الفنان الدكتور فتحى الخميسى والدكتورة عزة الخميسى، ويدير الأمسية شريف جاد.