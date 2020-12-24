حفل زفاف .. هل انتهى خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني| خاص

تداولت خلال الساعات الماضية أنباء تتحدث عن عودة الهضبة عمرو دياب لزوجته الفنانة دينا الشربيني بعد أسابيع من الخلاف والانفصال، وسط أنباء أيضا عن اتفاق الهضبة مع زوجته على إقامة حفل زفاف علني بحضور إعلامي وفني، وذلك بعد تدخل عدد من المشاهير من بينهم نجم شهير.

مصدر مقرب من عمرو دياب نفى لـ دوت الخليج هذه الأنباء، مؤكدا أن الخلاف لا يزال قائما، وأن العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني منقطعة منذ فترة، ولم يطرأ عليها أي جديد.

كما نفى المصدر توسط أحد لحل هذا الخلاف الزوجي، مؤكدا أن هذه خلافات زوجية، يصعب أن يتدخل فيها أحد، وأن الزوجين وصلا إلى طريق مسدود بالفعل.

كان دوت الخليج انفرد بمعرفة سر الخلاف بين الزوجين، وهو الحمل وليس إعلان الزواج الرسمي، حيث أن زواجهما معلن بالفعل لكل أصدقائهما المقربين.

وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الحالية، بسبب علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني» فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة.

كانت إحدى المجلات اللبنانية نشرت خبرا يؤكد حمل الفنانة دينا الشربيني من زوجها النجم عمرو دياب، بعد الأنباء المتداولة مؤخرًا عن انفصالهما لأسباب غير مُعلنة. المجلة لم تكتف بنشر خبر الحمل فقط، وإنما أرفقته بصور، لم يتسن التأكد من صحتها، وبدت الفنانة دينا الشربيني ببطن منتفخ نوعًا ما، تأكيدًا لخبر حملها حسب المجلة. كان تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ صورة جديدة للفنانة دينا الشربيني التي ظهرت فيها مؤخرا بعد فترة كبيرة من الجدل والغياب، وظهرت بصحبة محمد سليمان عبدالمالك، مؤلف مسلسلها الجديد «قصر النيل» المنتظر عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2021. وتألقت دينا الشربيني؛ بملامح مختلفة وأول ما قامت به هو قص شعرها جرسون وبدون مكياج. كما ظهر بصحبة دينا الشربيني، المخرج خالد مرعي، وعلى الرغم من أن الصورة لم تظهر فيها «الشربيني» بكامل جسدها، وما إن كان بطنها ممتلئا أم لا.

ويطرح عمرو دياب غدا ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" وكتب الهضبة عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "انتظروا ألبومي الجديد "يا أنا يا لاء"، يوم الجمعة ٢٥ ديسمبر الساعة الثامنة مساءًا".

وكان عمرو دياب قد طرح خلال الأيام الماضية برومو لأغنيتين وهما "محسود" و"يا أنا يا لأ" ضمن حملة الدعاية لألبومه الجديد.

"محسود".. كلمات ترك آل الشيخ، لحن خالد عز، و"يا أنا يا لأ" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، والأغنيتين توزيع عادل حقي، وميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.

وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي " أهي أهي" ، "أماكن السهر" ، "الجو جميل".