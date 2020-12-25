كتاب جديد لفضيلة المفتي عن دار الإفتاء المصرية.. تصدره هيئة الكتاب في موسوعة الثقافة القانونية

القاهرة - محمد ابراهيم - "دار الإفتاء المصرية .. تاريخها ودورها الديني والمجتمعي " كتاب جديد لفضيلة مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علام ، أصدرته مؤخرا الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي ، في موسوعة الثقافة القانونية التي يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف .

صرح بهذا الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة ، وأضاف حرص الهيئة على نشر الكتب ذات القيمة العلمية والمجتمعية التي تخاطب مختلف فئات وأعمار القراء في مصر والوطن العربي والإسلامي .

ومن جانبه أكد فضيلة المفتي ، أن دار الإفتاء المصرية تنهض عبر 125 عامًا ؛ منذ نشأتها عام 1895 م وحتى العام 2020 م .. بدور فعال لنشر الوعي والوطنية بين جموع المواطنين في مشارق الأرض ومغاربها ، وذلك بتجديد الخطاب ( والفكر ) الديني ومعالجة فوضى الفتاوى ، بل وتدعم البحث الفقهي بين المشتغلين بالإفتاء في كل بلدان العالم الإسلامي.

وأضاف فضيلة المفتي أن دار الإفتاء تقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال إماطة اللثام عن جوهر الدين الإسلامي الحنيف ، وكشف ضلالات أدعياء الفُتيا ، وذلك بالأحكام الشرعية المستندة إلى أدلة وبراهين من الكتاب والسنة الصحيحة الموثوق في سندها ، والمقاصد الكلية العليا للشريعة الإسلامية السمحة .

وأشار الدكتور إبراهيم نجم مستشار فضيلة المفتي أن دار الإفتاء المصرية حازت ثقة العالم ، بتأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في مصر عام 2015 ، وفاز بمنصب الرئيس فضيلة مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي علام ، والأمين العام الأستاذ الدكتور إبراهيم نجم ، تتويجا لتاريخ طويل لدار الإفتاء المصرية عبر مسيرتها الطويلة بأصحاب الفضيلة الكرام ممن تولوا منصب مفتي الديار المصرية ، وبجانبهم ومعهم صفوة من العلماء الأجلاء ، وجميعهم قامات علمية وفقهية ووطنية كبيرة .

وأكد الدكتور خالد القاضي المشرف على موسوعة الثقافة القانونية اعتزازه بهذا السِفر الموسوعي المهم للقراء الأعزاء ، وذلك في إطار إصدارات منظومة العدالة في مصر ، التي تصدر عن موسوعة الثقافة القانونية ، وأضاف قائلا ؛ نحيي الجهود العلمية القيمة لفضيلة مفتي الديار المصرية العالم الجليل الدكتور شوقي علام ، الذي تفضل بدعم المكتبة العربية والإسلامية بهذا المؤلف ، والذي نرجو أن يكون خطوة مهمة لنشر الوعي لجموع القراء في مختلف أنحاء المعمورة.