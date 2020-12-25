صلاح عبد الله يساند الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن مساندته للإعلامي وائل الإبراشى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا عبر حساب الأول بموقع تويتر.

وغرد عبد الله قائلًا:"ألف سلامة ياصاحبى، انت أقوى منه يا وائل، هتولع فيه وتحرقه بعزيمتك وحبك لشغلك يا إبراشي وهترجعلنا سريعاً بإذن الله".

