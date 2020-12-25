مي كساب برفقة زوجها أوكا في احتفالات عيد الميلاد.. شاهد

شاركت الفنانة مي كساب صورة جديدة برفقة زوجها اوكا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت مي: "عيد ميلاد مجيد وكل سنه وأنتم طيبين ❤️????????".

وكانت الفنانة مي كساب، حريصة على توجيه رسالة إلى كل من ينتقدها بسبب وزنها الزائد، مؤكدة أنها لا تهتم بهذه الأمور.

وكتبت مي كساب، عبر حسابها على "تويتر"، "أنا لا اتعرض لتنمر ولا أي حاجة، شكرا يا جماعة على تعاطفكم معايا، بس أنا والله أم وخلفت 3 أولاد ورا بعض وبرضع، وجمهوري أخد عليا كده طول الوقت باتخن وأخس".

وتابعت مي كساب، "الكلام عن تخني مش بيزعلني خالص، دي طبيعة جسمي، وعاجباني وراضية تمام الرضا الحمد لله".

يذكر أن آخر أعمال مي كساب، فيلم 8% وتدور أحداثه حول فرقةٍ شعبية تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف وتوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور وتحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.

وشوقت الفنانة مي كساب متابعيها عن صدور أغنية جديدة لها تحمل اسم "اسم الله" قريبًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت مي كساب صورة بها شخصيات كارتونية، علي شكلها و هي تحمل رضيع صغير، مع وجود بنتين أخرتين أحداهما ترتدي لبس سوبرمان، و مكتوب أسم الأغنية " اسم الله " من الأعلى.