أخبار الفن | إصابة كريم فهمى بفيروس كورونا.. وفارق عمر غير متوقع بين طارق العريان ونيكول سعفان

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

أعلن الفنان كريم فهمي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب كريم فهمي عبر خاصية استوري بحسابه بـ إنستجرام قائلا "الحمد لله إيجابي كورونا".

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

حالة من الجدل الواسع اثارها المخرج طارق العريان بعد ان انتشرت صوره له مع الموديل نيكول سعفان والتى كانت سببا فى كثير من الاقاويل حول مدى علاقتهما وارتباطهما سويا خاصة بعد حالة الجدل التى اثيرت من قبل والتى كانت سببا فى انفصال طارق عن الفنانة اصالة.

المثير فى الامر فارق العمر الصادم الذى يجمع بين الطرفين، حيث ان نيكول سعفان عمرها 22 عاما بينما عمر طارق العريان يبلغ 56 عاما اى ان فارق العمر بينهما 34 عاما.

وحرص أنس نصري، شقيق أصالة على دعمها بعد نشرها صورة لطارق العريان مع حبيبته الجديدة.

قال أنس من خلال حسابه الرسمي على "الإنستجرام": "لم اعتد على شيء في الحياة قدر ما اعتدت ان اكون الى جانبك و أُساندك ان كنتِ على صواب أو حتى في الخطأ ، و مع انني عهدت نفسي بأن ترتقي عن همومي وهموم الحياة التي اختارها لي الله الا انني لا استطيع ان اقف صامتًا اما جرحك البليغ يا حبيبتي ،، فجراحك هي جراحي".

واختتم حديثه قائلًا: "وجراح أمةٌ احبتك و احبت تكوينك ،، ارجو الله ان يجبر خاطرك و يداوي جراحك في اسرع وقت و ليتولى الله هؤلاء المنغصين الضئيلين امام قدرُكِ و مقامُكِ يا سيدةً كسرت الانكسار نفسه و اضعفت الضعف و بقيت شامخة ،، انا معك صولا".

تخطف الفنانة هبة طوجي قلوب جمهورها اللبناني بسهرة غنائية استثنائية تحتفل خلالها بأعياد الكريسماس رفقة الموسيقار أسامة الرحباني في العاصمة بيروت.

سهرة من السحر تضع خلالها هبة مسك الختام على سنة صعبة جدًا مرت بها البشرية تزامنًا مع وباء كورونا الذي أجبر العالم على التباعد والانعزال، لتختار مع الرحباني توديعها بجرعة أمل غنائية تمزج فيها بين البهجة والتفاؤل بتوليفة منوعة من أشهر أغاني الكريسماس ومقتطفات من ألبومها الخاص بالميلاد "هللويا"، عبر حفل ضخم تحتضنه محطة mtv الشهيرة ويبث مباشرة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس من لبنان.

كما تفجر هبة طوجي خلال السهرة مفاجأة غنائية خاصة جدا تعرض لأول مرة عبر تقديمها أغنية "لحبيبي بغني"، من ألبومها الجديد المرتقب "هبة"، وهي قصيدة من كلمات الراحل الكبير منصور الرحباني كتبها منذ 23 عامًا وفُقدت إلى أن وجدها أسامة مؤخرًا، وقرر فورًا تقديمها للجمهور العربي في ختام العام تمهيدًا لإطلاق ألبوم طوجي الجديد، وتحمل في طيّاتها الكثير من الأحاسيس الإنسانية ومعاني الرجاء والإرادة والحلم، وهي من ألحان أسامه الرحباني الذي سيقدّم خلال الحفل أيضًا عزفًا لمقطوعات موسيقية ميلادية، كما يشارك في الحدث كورال فيلوكاليا بقيادة الأخت مارانا سعد وتقدمّه الإعلامية أنابيلا هلال.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، برومو برنامج "مع الفارس"، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

وتعود رانيا يوسف لإثارة الجدل من جديد عبر السوشيال ميديا بعد نشرها لهذا التصريح، وذلك من خلال الحوار التليفزيوني التي أجرته مع المُذيع العراقي نزار الفارس، وسيتم عرضه على أحد برامج الفضائيات ضمن احتفالية رأس السنة الميلادية.

انتقدها المذيع حول إحدى طلاتها بفستان جريء، لترد عليه بأن جميع الفنانات وليست هي بالتحديد التي يجب أن يتم التركيز معها دائما، وعلقت بشكل جريء حول الموضوع.

وتتابعت الانتقادات تجاه الفنانة رانيا يوسف من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكانت الردود حول تصريحاتها بالفيديو كالتالي: