زوجة طارق العريان الأولى تهاجم "أصالة" بسبب انتقاد الأخيرة لصورته مع الموديل نيكول سعفان

القاهرة - محمد ابراهيم - شنت هالة العتال، الزوجة الأولى للمخرج المصري طارق العريان، هجومًا شرسًا على الفنانة أصالة نصري، عقب الانتفاد اللاذع الذي وجهته للعريان بعد صورته مع الموديل نيكول سعفان.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، رسالة مطولة جاء فيها: "دي أول مرة ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليك، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي كان إيه؟ كان أكتر من قاسي كان مقهور".

وأضافت: "طيب لما كنت بتكتبي العيلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش هقدر أقول تفاصيل، طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي، ولا حنون زي ما أنت دلوقت".