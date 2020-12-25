أغنية حمزة نمرة الجديدة "الوقعة الأخيرة" تقتنص المركز الأول بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم حمزة نمرة، أغنية جديدة بعنوان "الوقعة الأخيرة وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات"يوتيوب".

وحققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع تخطي مليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

كانت أغنية"مولود 80" لنمرة، نجحت في تحقيق أكثر من مليوني مشاهدة منذ إطلاقها 12 الشهر الجاري.

وحصدت الأغنية المركز الأول بقائمة الأغاني الأكثر استماعًا بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

وأعرب حمزة عن سعادته البالغة بنجاح الأغنية حيث علق عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلًا،:"أغنية "مولود سنة 80" تريندينج رقم 1 في مصروفي أول عشرة في السعودية والعراق وتونس والأردن والجزائر والكويت".

وأضاف حمزة،:"شكرًا ليكم يا أجدع جمهور في الدنيا وبإذن الله كل أغاني الألبوم تعجبكم.. ابعتلنا سكرين شوت قولنا مولود سنة 80 رقم كام في بلدك".

يضم ألبوم حمزة نمرة الجديد 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع..