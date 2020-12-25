هشام جمال يعلن إصابته بكورونا

وأضاف: "الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجى فى آخر أيام بروفات.. وربنا اللي عارف أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لأحسن حد يتعدى ونعدى بعض كلنا".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012