فنانة سعودية لـ دوت الخليج: المملكة تشهد انفتاحا كبيرا.. وسعيدة بجائزة "حد الطار"

وقالت أضوى فى تصريح لـ "دوت الخليج": نعم هناك انفتاح كبير، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، علما أنه مازال هناك أيضا بعض الشوائب الخاصة بالعادات والتقاليد القديمة، موجودة فى بعض المناطق رغم الانفتاح الذى تشهده السعودية حاليا، وهو أمر طبيعي.
وأضافت أضوى: "أمر طبيعى لأن هذا الموروث ظل لسنوات مسيطرا على السعودية، ويحتاج أيضا لفترة حتى يمكن أن ينتهى تماما، وينتهى معها الخوف الذى ينتابنا ومازال ينتابنا وإن كان أقل من الماضى بكثير.
وكانت أضوى فهد قد شاركت بفيلم "حد الطار" فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأخيرة والتى انتهت منذ أيام قليلة وحصل فيها الفيلم على جائزة بمسابقة آفاق عربية، معبرة عن سعادتها بالجائزة.
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