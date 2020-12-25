شاهد .. ريم مصطفى تحتفل بـ عيد ميلادها

وعلقت ريم مصطفى على الصورة قائلة " اليوم عيد ميلادي " وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي :
- احلى عيد ميلاد كل سنه وانتي طيبه هابي بيرث ديي احتفال موفق
- ما كنتش اعرف والنبي ...كل سنه وحضرتك طيبه وبخير وسعادة
- كل عام وانتي بخير وسلام ميلاد جميل وسعيد زيك ودائما بصحة جيدة
- كنت حاسس انك زى برج القوس، كل سنة و انت طيبة و عقبال ١٠٠ سنة سعادة و فرحه
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وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.
وشاركت ريم مصطفى أيضًا في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.
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