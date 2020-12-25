هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس .. شاهد

بالكريسماس ونشرت صورة لها

عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

احتفلت الفنانة هيفاء وهبى

وعلقت هيفاء وهبى قائلة " دعونا نصنع الفرق ونفكر بشكل مختلف! الجميع يحتاج إلى الإيجابية ... ???? ???????????????? ???????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????? ???????????? ???????????? ???????????????? ???????????? ???? ???????????????????? ????????????????????????????????????

# ميلاد_مجيد وانشالله منعيّد ظروف أفضل بالايام الجايي " .

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كشفت الفنانة هيفاء وهبي حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، الذى ادعى أنها تسيء فيه إلى المخرج طارق العريان، لتدعم صديقتها الفنانة أصالة.

وكتبت هيفاء: "بحب أقول للي ركب أو ركبت البوست البشع ده إنك إنسان أو إنسانة بتشبه الوصف اللي مكتوب، وبحب أقول للي صدقوا إنه هيدا بوست فعلا من عندي كان ممكن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي".