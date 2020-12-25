هتولع فيه وتحرقه بعزيمتك ... صلاح عبدالله يدعم وائل الإبراشي بعد إصابته بكورونا

حرص الفنان صلاح عبد الله على دعم الإعلامي وائل الإبراشي بعد اصابته بفيروس كورونا ونشر صلاح عبد الله عدة صور له معه من خلال حسابة عبر موقع انستجرام . وعلق صلاح عبد الله قائلا " ألف سلامة يا صاحبي، انت أقوى منه يا وائل، هتولع فيه وتحرقه بعزيمتك وحبك لشغلك يا إبراشي وهترجعلنا سريعًا بإذن الله #وائل_الإبراشي #دعواتكم (ملحوظة:بنشيل الكمامات قدام العدسات والله خير حافظ) ". اقرا ايضا : وأعلن بعض العاملين في برنامجه "التاسعة"، على القناة الأولى، عدم ظهوره على الهواء اليوم، الخميس. فيما أعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إصابة الإبراشي بفيروس كورونا. وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس،: "وائل الإبراشي إيجابي كورنا، ربنا يشفيك يا رب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يارب". وكانت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، أعلنت أيضا إصابتها بفيروس كورونا أمس

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