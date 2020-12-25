طليقة طارق العريان تدخل على الخط وتهاجم أصالة بقسوة وأحلام توجه النصيحة

أصالة وأزمتها مع طليقها المخرج طارق العريان والتي أثارت الجدل خاصة صباح اليوم الخميس بعد إعلان أصالة عن صدمتها من ظهوره العلني مع العارضة السورية نيكول سعفان؛ يبدو أنها تسببت في فتح الدفاتر القديمة، في علاقة طارق العريان بزوجته الأولى هالة العطال.

أصالة النجمة السورية بمجرد أن كتبت تدوينتها التي أعلنت فيها صدمتها من تصرفات زوجها السابق وظهوره مع حبيبته الجديدة نيكول سعفان، علنا ضمن احتفالات العام الجديد مؤخرًا، وانهالت عليها التعليقات التي ساندتها ودعمتها في مشاعرها الحزينة تجاه والد طفليها علي وآدم، لكن البعض أيضًا انتقدها بسبب تعبيرها عن مشاعرها وكسرتها على الملأ.

الزوجة الأولى لطارق العريان تهاجم أصالة وتكشف أسرارًا جديدة

ودخل على خط الانتقادات لها، هالة العطال الزوجة الأولى لطارق العريان، والتي كتبت تدوينة طويلة انتقدت فيها أداء أصالة في عتابها لزوجها السابق وكشفت عن مشاعرها أيضًا عندما ارتبطت أصالة بزوجها، وكتبت هالة عبر حسابها على فيسبوك: "دي أول مرة ممكن أرد فيها، الصورة قاسية عليكي؟، طيب أنا لما كنت بشوف ألف صورة، وابني مش موجود فيها، يا ترى إحساسي كان إيه؟.. كان أكتر من قاسي، كان مقهور".

وأضافت في تدوينتها: "طيب لما كنتي بتكتبي العائلة وابني مش موجود فيها، إحساسه هو كان إيه؟ أولادك عندهم أب، أيمن الذهبي حي يرزق، لكن ابني كان عنده أب واحد بس، وللأسف مش هقدر أقول تفاصيل، طيب لما كنا بنحاول نتكلم كان ردك إيه، يا ترى قاسي، ولا حنون ذي ما انتي دلوقت، الجواز والحب والعشرة في تفاصيل ماحدش يقدر يعرفها، طيب مافكرتيش في يوم من الأيام إن ممكن الأب يشتري ابنه اللي من دمه، ويرفض الظلم".

طليقة طارق العريان تدافع عنه وتتحدث عن حالة نجلها النفسية

وأضافت في هجومها على أصالة: "طيب مافكرتيش إن في نفسية ولد ممكن تتدمر، طيب دلوقت أولادك زعلانين من الكسرة، طيب يتكلموا معه ليه لحد دلوقت، أرجوكي كفاية في أولاد وأنا من حقي أدافع عن ابني اللي نفسيته بقيت مش حلوة، من كتر الحرب على أبوه، كفاية بعد الانفصال اللي كنت بتمني استمرار ليكم وربنا يشهد عليه، بس ده نصيب الأهم دلوقت الأولاد".

واختتمت طليقة طارق العريان الأولى، ووالدة ابنه الأكبر، قائلة: "كفاية تشهير في طارق، هو مش خاين وانت عارفة ده كويس جدا والأهم من الراجل دلوقت الأولاد بس، بلاش نشوه الصورة وهو حر وانتي عيشتي معه ١٣سنة وانا عشت ١٠سنين، وماعملتش أي حاجة من دي عمري، لأن الأهم كان ابني مش أنا، أرجوكي كفاية من فضلك لأن طارق أحسن أب في الدنيا مع أولاده وانتي عارفة ده كويس".

وأثارت تدوينة الزوجة الأولى لطارق العريان الجدل بين متابعيها وجمهور أصالة الذين تمنوا أن تهدأ خلافاتها مع زوجها السابق، وألا تكشف أسرار حياتها للعلن.

أحلام تساند أصالة وتنصحها

فيما كانت من أبرز التعليقات أيضًا على ما نشرته أصالة اليوم عن ارتباط والد طفليها، كان تعليق المطربة أحلام، التي نصحتها بأن تتجاوز تلك الأزمة وتطوي صفحة زواجها من المخرج الشهير، فعلقت قائلة: "الدنيا سلف ودين يا حبيبتي يا أصالة ولا يقهرك، وأولادك هم النعمة اللي ربي أهداكي إياه آدم وعلي، يمكن هالزواج كان عشان يجون آدم وعلي ولو خُيرتي بين طارق وآدم وعلي من تختاري؟؟ أكيد راح تختاري آدم وعلي".

وتابعت الفنانة الإماراتية أحلام في تعليقها على تدوينة صديقتها: "ارضي باللي ربي كتبه لك وربي يعوضك في أولادك خير وعندك بنت ما شاء الله ذهب ربي يحميها لك، اطوي صفحة العريان وابدئي من جديد وربي يجبر كسر قلبك جبرًا تتعجب منه ملائكة السماء وجنود الأرض من قلبي أدعي لك، أحبك".

يذكر أن الفنان أصالة نصري قد خرجت عن صمتها لأول مرة بعد ظهور طليقها بلقطات مع المودل السورية نيكول سعفان بشكل علني في إحدى الحفلات التي شارك فيها عدد من الفنانين وبينهم ماجد المصري وزوجته رانيا ابو النصر والفنانة نسرين امام، ووصفت ظهور طليقها برفقة الموديل بأنها أصعب وأقسى لقطة شاهدتها من بداية قصتها إلى اليوم.

