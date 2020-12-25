طليق غادة عادل يحتفل بعيد ميلادها الـ 46 .. هل عادت له بعد عامين من الانفصال؟

غادة عادل النجمة المصرية تحتفل غدًا الجمعة الموافق 25 ديسمبر بعيد ميلادها الـ46، لكنها على ما يبدو أنها حرصت على الاحتفال مبكرًا بيوم ميلادها قبل ساعات مع أسرتها، وتحديدًا طليقها مجدي الهواري.

احتفال مميز من مجدي الهواري في عيد ميلاد غادة عادل

غادة عادل خطفت الأنظار بأحدث ظهور لها تزامنًا مع عيد ميلادها، الذي قرر الاحتفال به هذا العام، زوجها السابق ووالد أبنائها، المخرج مجدي الهواري، الذي حرص على تهنئتها أكثر من مرة بهذا اليوم المميز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

مجدي الهواري هنأ طليقته غادة عادل بعيد ميلادها، ونشر صورة لها عبر انستجرام، ظهرت فيها وهي تجلس أمام كعكة صغيرة وعلق على الصورة قائلًا: "كل سنة وانت دايماً متألقة"، لترد عليه غادة وتوجه له الشكر.

الجمهور يشيد بعلاقة مجدي الهواري وغادة عادل

وبعدها بساعات قليلة نشر مجدي الهواري صورًا جديدة من احتفاله بعيد ميلاد والدة أبنائه، حيث ظهر الثنائي وهما يقفان أمام كعكة ضخمة وباقة من الورود، وعلق قائلًا: "دودو كل سنة وانتي طيبة وسنة جديدة سعيدة.. كبرّنا التورتة علشان الناس اللي كانت زعلانة.. كل سنة وأنتم واحنا معاكم طيبين.. احترامنا لكل اللحظات من احترامنا لبعض ومن احترامنا ليكم.. الجمهور العزيز".

وأشاد قطاع كبير من متابعيهما بعلاقتهما الجيدة رغم الطلاق، واهتمامهما بكافة التفاصيل الخاصة بحياة كل منهما، فيما اعتبر آخرون أن ظهورهما هذا بمثابة عودة المياه إلى مجاريها وأنه ربما يكون تمهيدًا لعودتهما كزوجين، كذلك اختلط الأمر على البعض وقرروا توجيه التهاني والمباركات لهما على اعتبار أنهما عادا لبعضهما البعض بعد مرور عامين من الانفصال.

نجل غادة عادل يهنئها بعيد ميلادها

من جانبه هنأ عبد الله مجدي الهواري والدته بعيد ميلادها ونشر صورة حديثة تجمعه بها وعلق عليها قائلًا: "عيد ميلاد سعيد وبحبك جدًا.. كل سنة وانتي طيبة يا ماما"، لتوجه له غادة الشكر وتعبر عن محبتها الشديدة له.

في سياق آخر، كانت غادة عادل قد احتفلت بانطلاق تصوير فيلم "أهل الكهف" بالأمس، حيث انتشرت الصور الأولى من الكواليس التي ظهر فيها أبطال العمل وهم الفنان خالد النبوي ومحمد ممدوح، كذلك يشارك في الفيلم قائمة طويلة من النجوم وعلى رأسهم محمود حميدة ومحمد فراج ومصطفى فهمي وصبري فواز وريم مصطفى وأحمد عيد وعبد الرحمن أبو زهرة وبيومي فؤاد وهاجر أحمد وبيومي فؤاد وأحمد فؤاد سليم وبسنت شوقي وأحمد الشربيني وغيرهم.